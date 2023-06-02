Жителям Шебекинского округа Белгородской области окажут медицинскую помощь

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своих соцсетях написал обращение к жителям Шебекинского городского округа, часть из которых в спешном порядке покидает дома.

- Если вам требуется медицинская помощь, нужны лекарственные препараты, и вы находитесь в ПВР, на месте работают наши медицинские сотрудники, обратитесь к ним, все вопросы будут решены. Если вы сейчас проживаете вне ПВР, нужно обращаться в поликлинику по месту жительства: в кабинет неотложной помощи или к заведующему поликлиники.

Чиновник призвал обратиться напрямую к нему через соцсети, если кому-то из шебекинцев отказали в получении медпомощи.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.