В Белгороде 11 декабря зажгут огни главной ёлки

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

В субботу, 11 декабря, в Белгороде состоится открытие главной ёлки. И хотя в городе погода пока совсем не зимняя, Дед Мороз подарит праздничное настроение жителям и гостям столицы региона. Начало запланировано на 16.00.

Напомним, традиционного карнавального шествия в этом году не будет. Его отменили в связи с эпидемиологической обстановкой.

11 декабря в Белгороде также включат всю праздничную иллюминацию. По данным мэрии, в 20.00 праздничными огнями засияет один из центральных мостов. Напомним, в городе уже работают новогодняя ярмарка и свой «Эрмитаж» в парке Победы.

В эту субботу также примет посетителей каток на Соборной площади. Первые три сеанса запланированы на завтра — в 19, 20 и 21:00.

11 и 12 декабря каток будет работать в тестовом режиме, поэтому одновременно здесь смогут находиться не больше 50 человек. Войти будет можно по живой очереди.

- В последующие дни вместимость увеличим до 120 человек. Также добавим возможность бронирования времени посещения, так что все успеют покататься, - сообщили в мэрии.

Вход бесплатный, но попасть на каток можно будет по QR-коду или с ПЦР-тестом. Стоимость проката детских коньков — 50 руб/час, взрослых — 200 руб/час, заточка коньков — 100 рублей. Со своими коньками — бесплатно.

График работы катка на Соборной площади:

Понедельник-пятница: 10.00-11.00 (3+), 12.00-13.00 (3+), 14.00-15.00 (3+), 17.00-18.00 (3+), 19.00-20.00 (3+), 21.00-22.00 (14+).

Суббота-воскресенье: 10.00-11.00 (3+), 12.00-13.00 (3+), 14.00-15.00 (3+), 17.00-18.00 (3+), 19.00-20.00 (3+), 21.00-22.00 (14+), 23.00 – 00.00 (14+ с родителями, 18+).