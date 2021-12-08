Новогодние ярмарки 2021-2022 в Белгороде: площадки, расписание работы, дата открытия

фото: с сайта администрации города Белгорода.
В этом году новогодняя ярмарка в Белгороде открылась 6 января. Гостей ждет увлекательный маршрут протяженность полтора километра. Торговые домики, украшенные игрушками и еловым лапником, установили от Соборной площади до центрального рынка. Всего их 68.
Здесь можно найти украшения для ёлки и подарки для любимых. На прилавках - новогодние игрушки, сувениры, изделия ручной работы, ватрушки для катания на ледяных горках. Свои товары представили не только белгородцы, но и соседи из Курской и Орловской областей, а также производители из Адыгеи.
Тех, кто нагулял аппетит, ждут на Народном бульваре. Здесь можно попробовать шедевры кулинарного искусства, приготовленные на открытом огне. В районе солнечных часов вы сможете угоститься сочными стейками, ароматным шашлыком, блинчиками, рыбой, отведать плов и шурпу. Блюдо найдется на любой вкус.
Прогуливаясь по ярмарке, можно посетить фотозону. Она расположена на Белгородском Арбате. Здесь же установили кофемобили и самовары.
Ярмарка будет работать до 16 января с 16:00 до 20:00. В пятницу и выходные дни - с 10:00 до 22:00. Предъявлять QR-коды не требуется.
Сувениры и главный символ нового года - милых тигрят - можно найти в художественном салоне Белгородского художественного музея. Здесь представлено множество изделий из самых разнообразных материалов.
фото: со страницы Белгородского художественного музея в соцсети.
17 декабря с 16.00 до 18.00 в Центральном парке Белгорода возле культурного центра «Октябрь» запланирована благотворительная новогодняя ярмарка. Ее организаторами выступает молодежная организация «Новое поколение». Гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, выставка-продажа сувениров ручной работы, конкурсы и развлечения. Для участия требуется предварительная регистрация. Найти информацию о событии можно в группе «Новогодняя благотворительная ярмарка» в соцсети «ВКонтакте». Вырученные деньги пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.
Уже 17 декабря в Белгороде откроются 39 елочных базаров. Купить зеленую красавицу можно будет в следующих местах:
бул. Юности, 35 б
Белгородский пр., 50
пр. Б. Хмельницкого (район автовокзала)
пр. Б. Хмельницкого, 134 а
пр. Славы, 123
пр. Б. Хмельницкого, 88
ул. 60 лет Октября, 1
ул. Белгородского полка, 34
ул. Буденного, 1 (район педколледжа)
ул. Буденного, 6
ул. Волчанская (поворот на Дорогобужино)
ул. Королева, 23
ул. Королева, 9 а
ул. Корочанская, 40 а
ул. Костюкова, 69
ул. Костюкова, 9
ул. Макаренко, 6 в
ул. Мичурина, 41 а
ул. Н. Чумичова, 64 а
ул. Попова, 100
ул. Спортивная, 2 в
ул. Студенческая, 1 г
ул. Студенческая, 9
ул. Чапаева, 1 а
ул. Щорса (остановочный комплекс «Водстрой»)
ул. Щорса, 43
ул. Щорса, 51
ул. Белгородского полка, 62
бул. Строителей, 18
ул. Есенина, 12 а
ул. Костюкова, 39 а
ул. Корочанская, 493 а
ул. Семашко, 32
ул. Чичерина, 2 в
ул. Магистральная, 35
ул. Механизаторов
ул. Кутузова, 2 г
ул. Газовиков, 13а
ул. Первомайская, 2а