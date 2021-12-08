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Общество8 декабря 2021 10:01

В Белгороде из-за коронавируса отменили карнавальное шествие

Но открытие новогодней ёлки состоится
Анастасия Лемешко
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В администрации Белгорода сообщили, что в праздничную программу внесли корректировки. фото: Артем Гребеник.

В администрации Белгорода сообщили, что в праздничную программу внесли корректировки. фото: Артем Гребеник.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря в Белгороде состоится парад Дедов Морозов. Планировалось, что участники пройдут по Гражданскому проспекту к Соборной площади, где зажгут огни главной ёлки. Однако из-за эпидемиологической ситуации программу решили скорректировать. В итоге карнавальное шествие отменили.

- Открытие главной ёлки региона состоится, но торжества пройдут в сокращённом формате, - сообщает в социальных сетях администрация города.

Движение в связи с этим ограничат только в районе Соборной площади. С одиннадцати вечера 10 декабря и до окончания мероприятия ограничат остановку и стоянку машин. С десяти утра 11 декабря будет перекрыто движение.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.