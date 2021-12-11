Белгородский «Эрмитаж» распахнул свои двери для посетителей

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В пятницу, 10 декабря, в парке Победы торжественно открыли белгородский Эрмитаж. Это арт-объект, напоминающий по внешнему виду Зимний дворец.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Вчера здесь состоялось театрализованное представление. Посетителей познакомили с историей настоящего «Эрмитажа» и провели экскурсию по белгородскому.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Посетить его можно будет в течение всей зимы. Вход, как сообщили в пресс-службе мэрии, бесплатный. Вниманию жителей и гостей города представлены репродукции картин известных художников XVIII-XX веков. На полотнах есть QR-код, который поможет оживить знаменитые произведения искусства.