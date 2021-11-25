В центре Белгорода появились огромные новогодние шары

фото: на улицах Белгорода появились огромные новогодние шары. автор: Артем Гребеник.

Белгород готовится к одному из самых любимых праздников. Новый 2022 год город встретит в новом наряде. На Соборной площади уже устанавливают 30-метровую ёлку и три десятка размером поменьше. Главная зеленая красавица должна предстать перед жителями и гостями областного центра во всей красе 1 декабря. Здесь также должен заработать каток - купол уже установили.

На стометровке установили золотые шары. автор: Артем Гребеник.

На улицах становится все больше праздничных декораций. Напротив здания правительства появились огромные белые шары, а стометровку украсили – золотыми. На входе в Центральный парк собирают гигантские снежинки. В сентябре мэрия анонсировала открытие здесь ледовой дорожки.

У Центрального парка "снежная" погода. автор: Артем Гребеник.

3 декабря начнут работать новогодняя ярмарка и елочные базары. На Белгородском Арбате уже установили стилизованные торговые домики.

Соборная площадь скоро предстанет перед жителями и гостями города во всей красе. автор: Артем Гребеник.

Ожидается также, что белгородцы смогут прогуляться под световым небом и по павильону, воспроизводящему Зимний дворец с репродукциями знаменитых полотен.