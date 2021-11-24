В Белгороде с 3 декабря начнет работать новогодняя ярмарка

фото: с сайта администрации города Белгорода.

Уже 3 декабря в Белгороде откроется новогодняя ярмарка. На главных праздничных площадках будут работать 68 торговых домиков, украшенных еловым лапником и игрушками. Их оформят в едином стиле.

По данным мэрии, 54 домика установят на всей протяженности Белгородского Арбата:

- от Свято-Троицкого бульвара до проспекта Славы,

- от проспекта Славы до улицы Преображенская,

- от Преображенской до Народного бульвара,

- в районе солнечных часов

Как сообщили в городской администрации, на Белгородском Арбате развернут два елочных базара и пять фотозон. Здесь также будут работать фотобудки, кофемобили и самовары. На Соборной площади разместят 14 домиков.

фото: с сайта администрации города Белгорода.

В торговых рядах жители и гости Белгорода смогут найти изделия четырнадцати мастеров-ремесленников и продукцию 24-х предприятий общепита, ставших победителями конкурса. На новогодней ярмарке будут представлены товары и из других районов области и даже из других регионов страны.

Попробовать шедевры кулинарного искусства, приготовленные на открытом огне, можно будет на Народном бульваре в районе солнечных часов. Здесь посетителям предложат кашу, плов, шашлык, люля-кебаб, вареники, уху, рыбу в тыкве, вепрево колено в тандыре, судака и форель, драники.

фото: с сайта администрации города Белгорода.

На отрезке от Белгородского проспекта до улицы Николая Островского откроют площадку для малышей. Здесь разместят качели, аттракционы и фотозону. Развлекать детишек будут аниматоры.

- Площадки будут работать до 16 января. Особое внимание на ярмарке уделят мерам безопасности в соответствии с эпидемиологической обстановкой, - сообщили в администрации города.