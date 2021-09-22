К Новому году в Центральном парке Белгорода откроют ледовую дорожку

В Центральном парке планируют открыть ледовую дорожку. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

В Центральном парке Белгорода появится ледовая дорожка площадью около 1,4 тысяч квадратных метров. Её уже начали строить. Об этом сообщили в телеграмм-канале мэрии.

К Новому году Центральный парк преобразится. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Она будет расположена в районе скейт-парка. Здесь же появятся пункт проката коньков и раздевалка.

Площадь ледовой дорожки составит 1,4 тысяч квадратных метров. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

- При проектировании такого катка архитекторы учли особенности паркового ландшафта и расположение деревьев. По итогам обследования с фитопатологами, определены больные и высохшие деревья, - сообщает мэрия.

Мэрия показала каким должен стать Центральный парк. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Сухие ветки и больные деревья уберут, но посадят новые. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

У двенадцати деревьев планируют обрезать сухие ветки. Девятнадцать старовозрастных дуплистых, пораженных стволовой гнилью деревьев признали нежизнеспособными. Их вырубят. Речь идет об акации, вязе, дикой груше и канадском клене. Еще двадцать деревьев собираются пересадить, сохранив их корневую систему. Кроме того, на ближайших субботниках в парке высадят еще пятьдесят новых деревьев.

Рядом с ледовой дорожкой появятся прокат катков и раздевалка. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

По информации мэрии, закончить все работы и открыть ледовую дорожку должны к Новому году.