Для главной площади Белгорода привезли 30-метровую елку из Санкт-Петербурга

фото: со страницы администрации Белгорода в соцсети.

Белгород готовится к встрече Нового года и Рождества Христова. На Соборной площади начали монтировать главную елку.

фото: со страницы администрации Белгорода в соцсети.

Искусственную красавицу привезли из Санкт-Петербурга. По данным мэрии, это будет новая конструкция. Высота елки составляет 30 метров, диаметр - 9 метров. Устойчивость конструкции придадут грузы, вес которых более 30 тонн.

фото: со страницы администрации Белгорода в соцсети.

- Светодиодная гирлянда-нить вплетена в зеленую хвою. Макушку увенчает снежинка. Дополнительным декором послужат золотые пластиковые шары разного диаметра. Ограждение выполнят из стеклопластиковых световых модулей, - сообщается на странице администрации города в соцсети.

фото: со страницы администрации Белгорода в соцсети.

Помимо главной зеленой красавицы, на площади установят еще тридцать искусственных елок поменьше, высотой от 1,8 до 2,3 метров. Монтаж планируют завершить уже к 1 декабря.

А вот открытие катка на Соборной площади пока под вопросом. Во время прямой-линии глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что новая площадка заработает только при стабилизации ситуации с ковидом. Он также отметил, что это будет современное ледовое пространство

- Белгородцы привыкли и должны иметь самое лучшее, - подчеркнул губернатор.