В Старом Осколе сбили восьмилетнего мальчика

ДТП произошло в воскресенье, 12 сентября, в семь часов вечера во дворе дома № 11 микрорайона Солнечный в Старом Осколе. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» сбил 8-летнего мальчика. В результате ребенок получил травмы.

С начала месяца это уже не первое ДТП с участием юных пешеходов. Утром 1 сентября печальная новость пришла из Волоконовского района. Попавший 30 августа под колеса автомобиля 14-летний мальчик умер в больнице. По предварительным данным, его сбил пьяный 35-летний водитель «Форд Фокуса». Ребенок шел по пешеходному переходу. Лихач с места происшествия скрылся, но вскоре его разыскали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. На время следствия фигуранта взяли под стражу.

В Старом Осколе 5 сентября автомобиль «Опель Астра» под управлением 30-летнего водителя сбил на улице Ленина 14-летнюю девочку, а 8 сентября 53-летний водитель «Киа» на проспекте Победы наехал на 10-летнего мальчика. По данным полиции, в обоих случаях дети пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Еще одно серьезное ДТП произошло 9 сентября в Вейделевке. По предварительным данным, в половине четвертого дня на улице Центральная 47-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» не уступил дорогу 16-летней девочке, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил её. Попавшую под колеса ученицу колледжа с серьезными травмами госпитализировали.

Сотрудники полиции обращают внимание водителей на то, что с началом нового учебного года на улицах увеличилось количество юных пешеходов. Автомобилистов просят быть внимательнее к маленьким участникам дорожного движения, снижать скорость в районе образовательных учреждений и на подъездах к пешеходным переходам.