В Старом Осколе водитель иномарки сбил десятилетнего мальчика

В Старом Осколе под колесами автомобиля пострадал ребенок. Фото: "КП" Архив

В среду, 8 сентября, в Старом Осколе под колесами автомобиля пострадал подросток. ДТП произошло примерно в половине четвертого дня на проспекте Победы, в районе дома № 6 микрорайона Солнечный.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Киа Спортаж» сбил десятилетнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что подросток получил травмы.

Правоохранители обращают внимание водителей на то, что с началом нового учебного года на улицах стало больше детей. Стражи порядка просят автомобилистов быть внимательнее за рулем, особенно в районе образовательных учреждений.