В поселке Вейделевка Белгородской области сбили 16-летнюю ученицу колледжа

В Белгородской области произошло еще одно ДТП с участием подростка. По предварительным данным, 9 сентября, в половине четвертого дня на улице Центральная поселка Вейделевка 47-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» не уступил дорогу 16-летней девочке, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил её. В пресс-службе УМВД региона, сообщили, что юная жительница региона получила травмы. По информации из открытых источников, пострадавшая – ученица местного колледжа. Её без сознания забрала скорая помощь.

За последние дни это уже не первое ДТП с участием юных пешеходов. Утром 1 сентября печальная новость пришла из Волоконовского района. Попавший 30 августа под колеса автомобиля 14-летний мальчик умер в больнице. По предварительным данным, его сбил пьяный 35-летний водитель «Форд Фокуса». Ребенок шел по пешеходному переходу. Лихач с места происшествия скрылся, но вскоре его разыскали сотрудники полиции. Теперь отец мальчика опасается, что фигуранта уголовного дела могут отпустить под залог.

Двое подростков на днях пострадали в Старом Осколе. 5 сентября автомобиль «Опель Астра» под управлением 30-летнего водителя сбил на улице Ленина 14-летнюю девочку. 8 сентября 53-летний водитель «Киа» на проспекте Победы наехал на 10-летнего мальчика. Сообщается, что в обоих случаях дети пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее. Ведь с началом учебного года на дорогах стало больше детей. Автомобилистов просят снижать скорость у пешеходных переходов и образовательных учреждений, держать дистанцию, следовать требованиям дорожных знаков и разметки.