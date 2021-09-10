Белгородский облсуд оставил виновника смертельного ДТП за решеткой

Мужчина остался под стражей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как сообщили «КП» в белгородском областном суде, сегодня была отклонена апелляция с просьбой отменить постановление Волоконовского районного суда от 2 сентября и заменить нахождение под стражей на домашний арест под залог в 500 тысяч рублей.
Напомним, что вечером 30 августа в Волоконовке нетрезвый водитель легкового авто сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся, не оказав никакой первой помощи.
Трагедия произошла на пешеходном переходе. А 1 сентября 14-летний парень скончался в реанимации.
Накануне в местных соцсетях появилась информация, что руководствуясь статьей 108 УПК РФ, водитель подал апелляцию в белгородский областной суд.
Сегодня его пожелание было отклонено, мужчина остался под стражей.