Белгородский облсуд оставил виновника смертельного ДТП за решеткой

Мужчина остался под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили «КП» в белгородском областном суде, сегодня была отклонена апелляция с просьбой отменить постановление Волоконовского районного суда от 2 сентября и заменить нахождение под стражей на домашний арест под залог в 500 тысяч рублей.

Напомним, что вечером 30 августа в Волоконовке нетрезвый водитель легкового авто сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся, не оказав никакой первой помощи.

Трагедия произошла на пешеходном переходе. А 1 сентября 14-летний парень скончался в реанимации.

Накануне в местных соцсетях появилась информация, что руководствуясь статьей 108 УПК РФ, водитель подал апелляцию в белгородский областной суд.

Сегодня его пожелание было отклонено, мужчина остался под стражей.