Белгородская спортсменка стала 12-й на Паралимпиаде в Японии

Антонина Жукова. Фото из архива спортсменки.

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио определились обладатели наград по пулевой стрельбе в упражнении R-9 (малокалиберная винтовка, лежа).

Белгородскую область представляла Антонина Жукова.

В квалификации она набрала 620,3 балла, расположившись на 12-м месте. От попадания в финал ее отделили 2,4 балла (8-е место у серба Здравко Савановича, 622,7 балла).

Напомним, что белгородцы стартовали в Токио 30 августа, когда в упражнении R-1 (стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с дистанции 10 метров) Андрей Кожемякин занял девятое место.

1 сентября Андрей стал 30-м в упражнении R-3(стрельба из пневматической винтовки из положения лежа с ремня с опорой о стол). Татьяна Рябченко (R-3) заняла 21-е место с результатом 630,8 балла. А в упражнении (R-5, стрельба из пневматической винтовки из положения лежа с подставки) Антонина Жукова финишировала на 22-м месте.

3 сентября Андрей Кожемякин занял 13-е место в упражнении R-7 (из трех положений: лежа, стоя, с колена).

Завтра, 5 сентября, в Токио завершатся соревнования по пулевой стрельбе.

В упражнении R-6 (малокалиберная винтовка, лежа) выступят Татьяна Рябченко и Андрей Кожемякин.