Белгородский спортсмен занял 13-е место на Паралимпиаде в Японии

Андрей Кожемякин выступит в еще одном упражнении. Фото из архива спортсмена.

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио определились обладатели наград по пулевой стрельбе в упражнении R-7 (из трех положений: лежа, стоя, с колена).

Белгородскую область представлял Андрей Кожемякин.

В квалификации он набрал 1139 балов, расположившись на 13-м месте. От попадания в финал его отделили 15 баллов (8-е место у Абдуллы Султана Аларяйни из ОАЭ, 1154 балла).

«Сегодня лучше шла «лежка», - признался в интервью «КП» Андрей Кожемякин. – И «стоя» три серии. Сказалась нехватка стартов, немного не добрали «форму». Все рядом! Но мы «пашем»!»

Напомним, что белгородцы стартовали в Токио 30 августа, когда в упражнении R-1 (стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с дистанции 10 метров) Кожемякин занял девятое место.

А 1 сентября выступали сразу трое наших земляков. Андрей стал 30-м в упражнении R-3(стрельба из пневматической винтовки из положения лежа с ремня с опорой о стол). Татьяна Рябченко (R-3) заняла 21-е место с результатом 630,8 балла. А в упражнении (R-5, стрельба из пневматической винтовки из положения лежа с подставки) Антонина Жукова финишировала на 22-м месте.

Впереди у всех наших спортсменов еще по одному старту.

4 сентября Тоня выступит в упражнении R-9 (малокалиберная винтовка, лежа), а 5 сентября в упражнении R-6 (малокалиберная винтовка, лежа) посоревнуются Таня и Андрей.