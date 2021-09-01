Белгородские спортсмены остались за бортом финалов на Паралимпиаде в Японии

От выхода в финал Татьяну Рябченко отделили всего 1,9 балла. Фото из архива спортсменки.

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио определились обладатели наград в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с десяти метров. В упражнениях R3 (с ремня с опорой о стол) и R5 (с подставки).

Участие в соревнованиях приняли трое белгородских спортсменов.

Лучший результат показала Татьяна Рябченко (R-3). У нее 21-е место с результатом 630,8 балла. От выхода в финал (8-го места) ее отделили всего 1,9 балла.

У Андрея Кожемякина (R-3) 30-е место – 629 баллов.

В упражнении (R-5) Антонина Жукова финишировала на 22-м месте. У нее 632 балла и отставание от финальной зоны в 3,4 балла.

«Выступили плохо, признался в интервью «КП» Андрей Кожемякин. – Будем работать лучше, послезавтра у меня R-7, мое основное упражнение. Настраиваемся на борьбу с собой и нервами! Болейте за нас».

Напомним, что белгородцы стартовали в Токио 30 августа, когда в упражнении R-1 (стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с дистанции 10 метров) Кожемякин занял девятое место. Для выхода в финал Андрею не хватило шесть десятых балла.

Впереди у Андрея еще два дня соревнований в Токио. 3-го сентября он выступит в упражнении R-7 (стрельба из трех положений: лежа, стоя, с колена), а 5-го – в упражнении R-6 (малокалиберная винтовка, лежа).

У Антонины и Татьяны впереди по одному старту. 4 сентября Тоня выступит в упражнении R-9 (малокалиберная винтовка, лежа), а 5 сентября Таня поспорит за награды в упражнении R-6.