Белгородский спортсмен стал девятым на Паралимпиаде в Японии

Основная для Андрея Кожемякина дисциплина – R-7. Впрочем, и в двух других он не собирается быть статистом. Фото из архива спортсмена.

Сегодня утром на Паралимпиаде в Токио определились триумфаторы соревнований по пулевой стрельбе.

Первым из белгородских спортсменов борьбу за медали в Токио начал Андрей Кожемякин.

В упражнении R-1 (стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с дистанции 10 метров) наш земляк занял девятое место. Для выхода в финал Андрею не хватило шесть десятых балла. В квалификации он набрал 613,8, а пробившийся в решающий раунд соревнований украинец Андрей Дорошенко – 614,4.

В финале победу праздновал китаец Чао Донг, вторым стал Дорошенко, третьим – кореец Жинхо Парк.

«Сегодня был мой дебют на Играх, - заявил в интервью «КП» Андрей Кожемякин. – Борьба получилась упорной. Но даже в такой ситуации девятое место из 22-х участников – хороший результат для начала. Будем работать дальше!»

Впереди у Андрея еще три дня соревнований в Токио. 1 сентября он выступит в упражнении R-3 (пневматическая винтовка, лежа), 3-го – в упражнении R-7 (стрельба из трех положений: лежа, стоя, с колена), 5-го – в упражнении R-6 (малокалиберная винтовка, лежа).

Основная для белгородца дисциплина – R-7. Впрочем, и в двух других он не собирается быть статистом.

Отметим, что на Играх выступят еще двое белгородских спортсменок.

1 сентября в R-3 будет соревноваться Татьяна Рябченко, а в R-5 (пневматическая винтовка, лежа) – Антонина Жукова.

4 сентября Тоня выступит в упражнении R-9 (малокалиберная винтовка, лежа), а 5 сентября – Таня поспорит за награды в упражнении R-6.