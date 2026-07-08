Фельдшер и водитель ранены от удара дрона ВСУ по машине «скорой» в Белгородской области

Украинский дрон атаковал машину СМП в белгородском приграничье Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В приграничье Белгородской области беспилотник вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по машине скорой помощи. Пострадали два человека. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Борисовка Борисовского округа FPV-дрон противника сдетонировал рядом с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате взрыва фельдшер и водитель получили акубаротравмы. Одного из мужчин госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода. Второй пострадавший после оказанной помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях.

У спецтранспорта осколками посекло кузов и лобовое стекло.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня в Таврово Белгородского округа от ударов БПЛА один человек погиб, еще семеро получили ранения. В числе пострадавших - несовершеннолетний. в Валуйском округе при атаке вражеского беспилотника ранены боец "Орлана" и глава одного из приграничных сельских поселений. Чиновник госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести утром в Белгородском, Шебекинском, Ракитянском и Борисовском округах.