Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб и шестеро ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области Фото: соцсети Александра Шуваева.

В результате очередных атак беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской области погиб мирный житель, еще шесть человек получили ранения. В числе пострадавших – ребенок. Подробности случившегося сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Враг продолжает дроновый террор против мирного населения нашей области. К большому сожалению, есть погибший. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Соболезную родным и близким – это невосполнимая утрата для всех нас, - написал врио главы региона в соцсети.

Еще пятеро взрослых и ребенок получили ранения. Несовершеннолетнюю девочку с осколочными ранениями госпитализировали. По оценке медиков, она находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Четверо других пострадавших госпитализированы во вторую городскую больницу Белгорода. у троих диагностировали множественные осколочные ранения, четвертая пострадавшая, предварительно, получила акубаротравму.

На месте атаки повреждено здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили.

В результате детонации второго беспилотника на парковке другого коммерческого объекта осколочные ранения получила еще одна женщина. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте происшествия также повреждены четыре транспортных средства. Оперативные службы уточняют информацию о других последствиях.

- Берегите себя и близких! Не игнорируйте сигналы оповещения! Не пренебрегайте укрытиями! – призвал белгородцев Александр Шуваев.