Глава поселения и два бойца «Орлана» ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Противник ударил беспилотниками в 14 населенных пунктах Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ атаковали еще 14 населенных пунктов Белгородской области 8 июля. Ранены три человека. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Долгое Валуйского округа при взрыве беспилотника минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили глава территориальной администрации и боец подразделения «Орлан». Бригады «скорой» транспортируют мужчин в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние главы поселения как тяжелое.

Также в муниципалитете на неустановленном взрывном устройстве в селе Шелаево подорвался автомобиль. Транспортное средство повреждено.

В Шебекино еще один боец «Орлана» получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук при отражении атаки FPV-дрона. Сослуживцы доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Для дальнейшего лечения пациента переведут во вторую городскую больницу в Белгород.

В селе Белянка Шебекинского округа на территории предприятия сдетонировали сразу несколько дронов. В результате взрывов повреждена сельхозтехника, два грузовых и три легковых автомобиля. В Шебекино после атаки дрона в многоквартирном доме повреждены остекление квартиры и фасад. В селе Первое Цепляево при детонации БПЛА повреждены легковой автомобиль и два трактора. В селе Безлюдовка от удара FPV-дрона пробита крыша частного дома. В селе Зимовное из-за атаки FPV-дрона повреждено оборудование. В селе Вознесеновка после удара дрона повреждена крыша частного дома.

В селе Бессоновка Белгородского округа от ударов FPV-дронов повреждены КамАЗ, а также окна, крыша и фасад частного дома. В селе Драгунское после взрыва беспилотника на территории коммерческого объекта повреждены три машины. В поселке Октябрьский от удара дрона в частном домовладении пробита кровля, повреждены окна и линия электропередачи.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа из-за взрыва FPV-дрона возле частного дома поврежден забор. В селе Бобрава при атаке дрона повреждена крыша коммерческого объекта.

В поселке Красная Яруга в результате атаки БПЛА повреждены крыша и внутренняя отделка здания коммерческого объекта.