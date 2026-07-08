Пять человек пострадали от атак дронов ВСУ в Белгородской области

Четверых раненых доставят в больницу Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в восьми населенных пунктах Белгородской области утром 8 июля. Пострадали пять мирных жителей. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа от удара беспилотника по КамАЗу мужчина получил ожог руки и уши голени. Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Для дальнейшего лечения мужчину направят во вторую городскую больницу в Белгород. Грузовик поврежден.

Также в населенном пункте после атак еще нескольких БПЛА один частных дом поврежден, второй загорелся.

В поселке Ракитное в результате детонации дрона женщина получила осколочные ранения грудной клетки и бедра. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Ракитянскую центральную районную больницу. Дальнейшее лечение продолжит во второй городской больнице в Белгороде. На месте атаки повреждены стекла и кузова двух автомобилей.

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник противника дважды атаковал коммерческий объект. Бригада «скорой» транспортирует двоих мужчин с осколочными ранениями во вторую городскую больницу в Белгород. На месте атаки повреждены остекление здания, навес, оборудование. Также посечены три легковушки и грузовик. После удара еще одного дрона поврежден полуприцеп грузовика.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа из-за атак дронов повреждены окна частного дома, машина, подсобное помещение на территории фермерского хозяйства. В селе Бессоновка после атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В Борисовском округе в поселке Борисовка в результате детонации дрона о дорожное полотно. Женщина получила акубаротравму. Медики «скорой» оказали пострадавшей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. На месте атаки осколками посечен автомобиль.

В поселке Красная Яруга после взрыва FPV-дрона на территории предприятия повреждены навес и два грузовика. В поселке Степное Краснояружского округа от удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры.