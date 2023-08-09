«Схватил за одежду и потащил между могил»: обвиняемый в убийстве девочки под Белгородом рассказал о своем зверском поступке

Мужчина схватил девочку и удушающим приемом сдавил ей горло. Фото: принтскрин видео.

Обвиняемый в убийстве школьницы в поселке Разумное Белгородской области во время следственного эксперимента рассказал, как совершал зверское преступление. Видео опубликовал региональный следком 9 августа.

Трагедия произошла несколькими днями ранее - 4 числа. Тогда школьница вечером пошла гулять и не вернулась домой вовремя. Родители заподозрили неладное, когда ребенок перестал выходить на связь. Ее нашли спустя два дня на кладбище – изнасилованной и задушенной. Подозреваемым в зверском преступлении оказался 42-летний ранее судимый местный житель.

Во время допроса обвиняемый признал свою вину в изнасиловании и убийстве школьницы. Фото: принтскрин видео.

На кадрах изверг спокойно рассказывает о своем жутком поступке. В тот вечер он увидел, как мимо кладбища шла девочка и он ее окликнул.

Я ей говорю:

- Девушка, разрешите обратиться…

Она остановилась. Мужчина быстро огляделся по сторонам. Увидел, что никого нет, и тут же схватил ее за одежду на груди и потащил между могил. Они упали… Судя по всему именно в тот момент и случилось изнасилование. А затем он снова поволок ее дальше, вглубь кладбища. При этом удушающим приемом сдавил горло.

Следователь спрашивает:

- Девушка что в это время делала?

- Отбрыкивалась, отбрыкивалась..., - повторяет он.

После чего насильник снова протащил тело и повалил возле одной из старых оград, в траву. Девочка уже не подавала признаков жизни.

9 августа 42-летнего мужчину заключили под стражу. Фото: принтскрин видео.

Задержали белгородца 7 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, отпираться в содеянном он не стал. Во время допроса признал свою вину в изнасиловании и убийстве девочки. Рассказал, что задушил ее из-за страха, что школьница сообщит о случившемся в правоохранительные органы. 9 августа обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

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