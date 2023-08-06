Искали два дня: пропавшую 15-летнюю девочку нашли убитой на кладбище под Белгородом

Виктория Губанова. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

4 августа в районе 18:00 в поселке Разумное Белгородского района Виктория Губанова ушла гулять. Родители сразу забили тревогу. Волонтеры совместно с полицией и СК организовали поиски. Казалось, дело рядовое, и обычно в таких случаях все заканчивается хэппи-эндом. Девочку находят либо у подруги/друга, либо в соседнем селе. Но, увы, не в этот раз.

- Сегодня, 6 августа, тело Виктории с признаками насильственной смерти обнаружили на кладбище, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по региону. – Завели дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас территория оцеплена спецслужбами.

- Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Расследование уголовного дела продолжается.