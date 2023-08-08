Белгородцу предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы

Белгородский следком предъявил обвинение жителю региона в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки. Фото: "КП" Архив

Белгородский Следком предъявил обвинение жителю региона в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки. 42-летний белгородец признал свою вину в совершенном преступлении.

Напомним, 4 августа школьница вечером ушла гулять и не вернулась домой вовремя. Когда девочка перестала выходить на связь, родители забили тревогу и обратились за помощью в поисках дочери к правоохранителям. Спустя два дня, 6 августа, тело девочки нашли на кладбище со следами насильственной смерти.

По версии следствия, 42-летний ранее судимый житель Белгородской области напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Обвиняемый изнасиловал и задушил ее, опасаясь, что школьница сообщит о случившемся в правоохранительные органы.

7 августа подозреваемого задержали. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, во время допроса фигурант признал свою вину в изнасиловании и убийстве девочки.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.