В Белгородской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.

Напомним, 4 августа в около шести часов вечера в поселке Разумное Белгородского района девочка ушла гулять. Когда школьница вовремя не вернулась домой и перестала выходить на связь, родители сразу забили тревогу. Они обратились к правоохранителям за помощью в поисках дочери. Девочку искали волонтеры, полиция, общественность и территориальная самооборона.

Лишь спустя двое суток тело 15-летней пропавшей обнаружили 6 августа на кладбище со следами насильственной смерти.

известно, что убитая девочка из многодетной семьи, отзывчивая и внимательная. Родители,брат и сестра любили ее. А среди сверстников она пользовалась уважением.

В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления СК и Управления МВД России по Белгородской области установили причастность к убийству подростка ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области.

Подозреваемого в убийстве мужчину задержали, его в ближайшее время доставят к следователю СК для производства следственных и процессуальных действий. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, он неоднократно привлекался к ответственности различные правонарушения, в частности, за покушение на кражу.

Будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Региональный следком завел уголовное дело об убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается.