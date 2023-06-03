Двое жителей Белгородской области погибли после обстрела ВСУ 3 июня 2023

Раненые находятся в травматологическом отделении городской больницы №2. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 июня, с самого утра под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам Вячеслава Владимировича, еще одна женщина пострадала - у нее осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате обстрела повреждены два дома - выбиты окна и посечены фасады.

Тем временем, в результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

- Еще один человек пострадал - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.