Более комфортные ПВРы, отмена платежек за ЖКХ: белгородский губернатор рассказал, чем живет приграничный Шебекино

Губернатор заверил, что будут перераспределять людей из больших ПВР в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 июня, глава Белгородчины Вячеслав Гладков в традиционном обращении в соцсетях рассказал о последних событиях в регионе на фоне регулярных обстрелов ВСУ.

- Ночь прошла беспокойно. И ПВО работала над Белгородом. В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. После обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители.

Что касается жителей Шебекинского округа, то вопросов очень много, начиная с кормления животных и многими моментами, связанными с оставленными документами и вещами.

- Будем с каждым работать. Информационные центры созданы во всех пунктах временного размещения. Губернатор заверил, что будут перераспределять людей из больших ПВР в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей.

- Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев. Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома. Уже принято решение о том, что с 1 июня до полного возвращения жителей коммунальные платежи не лягут бременем на людей.

- То есть мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку Правительства РФ. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи.

Тем временем, регион продолжают покидать дети из приграничья. Сегодня по 300 ребят отправились на летний отдых в Калугу и в Ярославль.

Гладков отдельно поблагодарил своих коллег-губернаторов.

- Мне кажется, половина страны точно позвонила и говорит: «Вячеслав Владимирович, привози, встретим как родных». Поэтому низкий поклон всем, кто переживает за наших жителей, и, конечно, надеемся, еще раз повторюсь, на улучшение обстановки, что люди смогут вернуться в свои дома.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.