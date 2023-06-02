Досрочная пенсия, отмена квартплаты и лекарства для льготников: белгородские власти отреагировали на тяжелую ситуацию в Шебекинском городском округе

Двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 июня, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о решениях, которые приняты в отношении жителей Шебекинского городского округа на фоне напряженной ситуации, вызванной обстрелами ВСУ.

По работодателям и заработной плате. Если сотрудник является бюджетной, муниципальной или региональной сферы, заработные платы будут начислены до 2 и 5 июня соответственно. Сейчас решается проблема с образованием. У них плановые сроки получения заработной платы 10 и 15 июня, но власти постараются выплатить до 9 июня.

По пенсиям. Выплаты будут сделаны досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно на Главпочтамт в Белгороде, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания.

По лекарствам для льготников. Те, кто находятся в ПВРе, должны обращаться к медицинским работникам, которые там есть, называть свои данные и необходимый препарат. Сотрудники посмотрят по электронной карте, льготник или нет, и выдадут необходимые препараты. Также можно обратиться к любому врачу в населенном пункте, в котором находится человек, и выписать рецепт на необходимый препарат.

Кроме того, до 30 июня в округе приостановлено авто- и ж/д- сообщение.

- Завтра у нас должна идти электричка, но очевидно, что смысла в ее движении нет. По дорогам тоже понятно, тем более после сегодняшнего обстрела, когда погибли люди. Плюс автобусы маршрутов, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку, - подытожил глава региона.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.