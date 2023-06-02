Двое человек погибли и шестеро ранены при обстреле со стороны Украины белгородского села Соболевки 2 июня 2023

2 июня. Село Соболевка Валуйского городского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 июня, село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте.

По словам Вячеслава Владимировича, шесть человек пострадали, среди них есть двое детей.

- Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу. У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии среднего степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Что касается разрушений, то от прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домах. Пожарные расчеты уже приступили к тушению. После подворового обхода повреждения выявлены еще в четырех домах: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна. Подворовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.