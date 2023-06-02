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Политика2 июня 2023 16:22

Еще двое мужчин получили ранения при обстреле ВСУ белгородского села Новой Таволжанки 2 июня 2023

Горит одно из промышленных предприятий
Алексей СЕРГУНИН
В Новую Таволжанку прилетели 40 снарядов.

В Новую Таволжанку прилетели 40 снарядов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 июня, под обстрелом находится Шебекинский округ Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Их привезли на бронеавтомобиле в городскую больницу №2.

По словам Вячеслава Владимировича, в Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.

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