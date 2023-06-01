Белгородский губернатор опроверг сообщения о погибшем в автобусе при обстреле Шебекино

Обстрелы в Шебекино продолжаются Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Информация о том, что при обстреле «Градом» Шебекино один человек погиб, а еще два пострадали появилась в городских пабликах в социальных сетях. Якобы снаряд попал в автобус с людьми. Губернатор Вячеслав Гладков эти данные опроверг.

- Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По официальным данным, есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением правой стопы.

Кроме того, после попадания снаряда загорелось здание общежития, есть разрушения в здании администрации. Сейчас в Шебекино нет света.

С ночи 1 июня Шебекинский городской округ находится под непрекращающемся обстрелом ВСУ. Ранее сообщали о восьми пострадавших. Власти пообещали при необходимости срочной эвакуации подогнать к домам защищенную технику. А также опубликовали номера, по которым можно обратиться за помощью в выезде из Шебекино и других населенных пунктов округа.