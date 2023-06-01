Для белгородцев из приграничья опубликовали номера, по которым помогут организовать выезд из Шебекино

Массовый обстрел Шебекино украинскими войсками продолжается. Уже известно о восьми пострадавших жителях. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. При необходимости срочной эвакуации власти обещают подогнать к домам защищенную технику.

Также правительство Белгородской области опубликовало номера, по которым можно обратиться за помощью в выезде из Шебекино и других населенных пунктов округа: 8(950)713 19 46, 8(915)528 80 63, 8(904)530 16 80, 8(951)146-93-80, 8(951)766-62-16.

Кроме того, заявки он населения принимают операторы по многоканальному номеру - «122».

Отметим, что глава региона Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе украинских войск в Белгородскую область. По его словам, противника на нашей территории не было и нет.