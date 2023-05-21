Взрывное устройство с беспилотника сброшено на здание сельской администрации в Белгородской области

Спасатели приступили к тушению пожара. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня вечером, 21 мая, ЧП произошло в Грайворонском городском округе. На здание сельской администрации в селе Головчино сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. В результате загорелась крыша строения.

По предварительным данным, никто не пострадал. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет, - написал глава региона в Телеграм-канале.

Губернатор отметил, что оперативные и аварийные службы уже находятся на месте происшествия. Спасатели приступили к тушению пожара.

Напомним, сегодня в течение дня несколько населенных пунктов подверглись обстрелам со стороны Украины. Утром в селе Тишанка Волоконовского района снарядом поврежден офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа осколками снарядов повреждены два частных дома - посечены кровля, забор и фасад.

Днем в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник.

Также под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе. Пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка.