Взрывное устройство с беспилотника сброшено на здание сельской администрации в Белгородской области

Спасатели приступили к тушению пожара.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сегодня вечером, 21 мая, ЧП произошло в Грайворонском городском округе. На здание сельской администрации в селе Головчино сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. В результате загорелась крыша строения.
По предварительным данным, никто не пострадал. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет, - написал глава региона в Телеграм-канале.
Губернатор отметил, что оперативные и аварийные службы уже находятся на месте происшествия. Спасатели приступили к тушению пожара.
Напомним, сегодня в течение дня несколько населенных пунктов подверглись обстрелам со стороны Украины. Утром в селе Тишанка Волоконовского района снарядом поврежден офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа осколками снарядов повреждены два частных дома - посечены кровля, забор и фасад.
Днем в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник.
Также под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе. Пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка.