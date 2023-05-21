Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области 21 мая

Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 21 мая, под обстрел со стороны Украины попали сразу несколько населенных пунктов в разных муниципалитетах Белгородской области. К счастью, никто не пострадал. Однако имеются разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в Волоконовском районе ВСУ обстреляли село Тишанка. Снарядом поврежден офис семейного врача – выбито окно и посечена кровля. Глава муниципалитета Сергей Бикетов и оперативные службы продолжают подомовой обход.

В очередной раз под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Осколки снарядов повредили два частных дома. Посечены кровля, забор и фасад. Оперативные службы также продолжают подомовой обход.