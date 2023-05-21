Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2023 12:35

Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области 21 мая

По предварительным данным, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области.

Губернатор сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 21 мая, под обстрел со стороны Украины попали сразу несколько населенных пунктов в разных муниципалитетах Белгородской области. К счастью, никто не пострадал. Однако имеются разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в Волоконовском районе ВСУ обстреляли село Тишанка. Снарядом поврежден офис семейного врача – выбито окно и посечена кровля. Глава муниципалитета Сергей Бикетов и оперативные службы продолжают подомовой обход.

В очередной раз под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Осколки снарядов повредили два частных дома. Посечены кровля, забор и фасад. Оперативные службы также продолжают подомовой обход.