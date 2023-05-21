Система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе 21 мая 2023

Сегодня, 21 мая, в Белгородском районе системой ПВО был сбит БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня под обстрел со стороны Украины попали сразу несколько населенных пунктов в разных муниципалитетах Белгородской области. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли село Тишанка. Снарядом поврежден офис семейного врача – выбито окно и посечена кровля. В очередной раз под атаке подверлась Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Осколки снарядов повредили два частных дома. Посечены кровля, забор и фасад.