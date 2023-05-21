ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 21 мая 2023

Сегодня, 21 мая, атаке со стороны Украины подвергся один из населенных пунктов в Волоконовском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка. В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в разных муниципалитетах Белгородской области. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли село Тишанка. Снарядом поврежден офис семейного врача – выбито окно и посечена кровля. В очередной раз под атаке подверлась Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Осколки снарядов повредили два частных дома. Посечены кровля, забор и фасад.

Тем временем, система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе.