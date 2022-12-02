Со стороны Украины обстреляли школу и детский сад в белгородском селе Старый Хутор

17 ноября. Шебекино. После обстрела ВСУ ранение получила 15-летняя девушка. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Появилась уточненная информация по сегодняшнему обстрелу в Валуйском округе.

В селе Старый Хутор осколочные повреждения, помимо пяти частных домов, выявлены в школе, детском саду и Доме культуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Многие задают вопрос, при этом достаточно сильно возмущаются, почему на приграничных территориях введено дистанционное обучение …. Страшно представить, даже на секунду, что если бы сегодня при обстреле в пострадавшей школе в селе были дети! Поэтому дистант - это абсолютно вынужденная и необходимая на сегодня мера, - подытожил глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 1 декабря, в результате обстрела белгородского села Муром был ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в районную больницу.

Напомним, что ранее – 29 и 25 ноября - ВСУ обстреляли по три населенных пункта нашего региона.