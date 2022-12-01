В результате обстрела белгородского села Муром 1 декабря ранен мужчина

Раненый во время обстрела Мурома мужчина доставлен в центральную районную больницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На протяжении всего дня 1 декабря под обстрелом со стороны Украины находится село Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал губернатор.

Глава региона также сообщил о повреждениях в двух частных домовладениях и линии электропередачи. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Напомним, 1 декабря также над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.

Также обстрелу со стороны Украины подверглись несколько сел в Валуйском районе и Шебекинском городском округе. В населенных пунктах осколками посечены жилые дома, Дом культуры и детский сад.