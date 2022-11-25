Три наcеленных пункта Белгородской области обстреляли со стороны Украины 25 ноября

25 ноября. Поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Разрушен один частный жилой дом. Семью переселили в безопасное место. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 25 ноября, села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа и поселок Ленинский Шебекинского городского округа подверглись обстрелу ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Старом Хуторе и Бирюче повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора, разрушения есть и у хозпостроек. Также в результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля. Оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Тем временем, в Ленинском разрушен один частный жилой дом. Семью переселили в безопасное место.

Напомним, что ВСУ обстреляли село Устинку Белгородского района 23 ноября. Были повреждены один частный дом и линия электропередач.