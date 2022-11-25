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Происшествия25 ноября 2022 13:04

Три наcеленных пункта Белгородской области обстреляли со стороны Украины 25 ноября

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
25 ноября. Поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Разрушен один частный жилой дом. Семью переселили в безопасное место.

25 ноября. Поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Разрушен один частный жилой дом. Семью переселили в безопасное место.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 25 ноября, села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа и поселок Ленинский Шебекинского городского округа подверглись обстрелу ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Старом Хуторе и Бирюче повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора, разрушения есть и у хозпостроек. Также в результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля. Оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Тем временем, в Ленинском разрушен один частный жилой дом. Семью переселили в безопасное место.

Напомним, что ВСУ обстреляли село Устинку Белгородского района 23 ноября. Были повреждены один частный дом и линия электропередач.

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