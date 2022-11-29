ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области 29 ноября

19 ноября. Шебекино. Один из пострадавших домов после атаки со стороны Украины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 ноября, зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка.

- Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередач. Аварийные службы устраняют неисправности. Подомовой обход территорий продолжается, - написал в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 25 ноября, села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа и поселок Ленинский Шебекинского городского округа подверглись обстрелу со стороны Украины.