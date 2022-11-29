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Происшествия29 ноября 2022 13:46

ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области 29 ноября

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
19 ноября. Шебекино. Один из пострадавших домов после атаки со стороны Украины.

19 ноября. Шебекино. Один из пострадавших домов после атаки со стороны Украины.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 ноября, зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка.

- Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередач. Аварийные службы устраняют неисправности. Подомовой обход территорий продолжается, - написал в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 25 ноября, села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа и поселок Ленинский Шебекинского городского округа подверглись обстрелу со стороны Украины.

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