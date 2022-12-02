ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор 2 декабря

19 ноября. Устинка. В результате обстрела села погиб 80-летний мужчина. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Осколками снаряда повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено, - уточнил губернатор.

Аварийные бригады энергетиков выехали на устранение последствий. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 1 декабря, в результате обстрела белгородского села Муром был ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в районную больницу.

Напомним, что ранее – 29 и 25 ноября - ВСУ обстреляли по три населенных пункта нашего региона.