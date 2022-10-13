В Белгороде обломки сбитых снарядов ВСУ попали в жилую многоэтажку

Во время обстрела ВСУ в Белгороде честично разрушен жилой дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Белгород обстреляли со стороны Украины 13 октября. Система ПВО сработала, однако обломки упали на многоквартирный жилой дом на улице Губкина, 42г. Фото разрушений публикуют очевидцы произошедшего. Пострадали автомобили, которые находились во дворе дома.

Мэр Белгорода Антон Иванов находится на месте происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"

- Разворачиваем оперштаб. Жителей дома будем расселять в гостиницу, - сообщил Иванов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что на месте также находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель главы региона Константин Полежаев и все оперативные и медицинские службы.

фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"

Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Пока информации о погибших и пострадавших нет.