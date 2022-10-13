В Белгородском районе в результате обстрела ВСУ горит склад с боеприпасами

В одном из поселков Белгородского района подорван склад боеприпасов. Фото: принтскрин видео.

В Белгородской области последствия очередного обстрела со стороны Украины 13 октября. В одном из поселков Белгородского района подорван склад боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние, - написал губернатор.

На место происшествия выехали глава Белгородского района Владимир Перцев и оперативные службы.

Напомним, сегодня, 13 октября, Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. Над городом сработала система противовоздушной обороны. Но часть одной из сбитых ракет упала на многоэтажный дом по улице Губкина. Серьезные разрушения технического этажа здания, также пострадали два автомобиля.

Сегодня также было обстреляно село Красное Шебекинского городского округа. Есть разрушения на территории закрытой на дистант школы.

ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. "Он практически перестал существовать", - написал Гладков.