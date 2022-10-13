13 октября ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино Белгородской области

Гладков: "Пограничный переход практически перестал существовать". фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины в Белгородской области. К счастью, жертв и пострадавших нет

- ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать, - написал Вячеслав Гладков.

Напомним, сегодня, 13 октября, под обстрелом ВСУ были также Белгород и село Красное в Шебекинском районе. Во всех случаях обошлось без жертв. В Красном есть разрушения на территории школы, ученики которой находятся на дистанционке. В Белгороде осколок сбитой ракеты упал на многоэтажку на улице Губкина. Поврежден технический этаж здания, а также обшивка строения рядом и два автомобиля.