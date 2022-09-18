Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела в селе Красный Хутор

Сегодня, 18 сентября, Вячеслав Гладков (справа) объезжает приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны ВСУ. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Сегодня, 18 сентября, объезжаю приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны ВСУ, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и одном доме культуры. Два дома придётся отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения.

По словам Вячеслава Владимировича, завтра, 19 сентября, будет организован вывоз из села домашних животных: коров, собак и кошек.

- Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы, - подытожил глава региона.

Как сообщалось ранее, Белгородчину со стороны Украины обстреливали шесть последних дней.

17 сентября в селе Красный Хутор Белгородского района был убит один человек, двух ранили.

16 сентября под огнем оказались Валуйки. Один человек погиб, двое ранены.

15 сентября ВСУ стреляли по Красному Хутору и Нехотеевке Белгородского района.

14 сентября также обстреляли Красный Хутор. Причем, во второй раз – в присутствии Вячеслава Гладкова.

13 сентября ВСУ вели обстрел села Шелаево Валуйского городского округа и Журавлевки Белгородского района.

12 сентября со стороны Украины атаковали пограничный пункт пропуска Логачевка в Валуйском районе. Погибла одна женщина, четверо человек ранены.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. 11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.