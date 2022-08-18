Губернатор подтвердил обнаружение в Белгородской области мин-«лепестков»

Противопехотные мины «лепесток» обнаружили после обстрелов в Шебекинском городском округе. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

В белгородских пабликах, в том числе на страницах школ в соцсетях, активно распространяют памятки с алгоритмом действий при обнаружении боеприпасов. Связано это, прежде всего, с происшествием в селе Красный Октябрь.

Напомним, в минувшие выходные при попытке разобрать патрон там серьезно пострадал подросток. В ряде случаев в памятках сделан акцент на противопехотные мины «лепесток». 18 августа во время прямой линии «10 вопросов губернатору» местная жительница спросила у главы региона, действительно ли такие устройства обнаружили в Белгородской области.

- К большому сожалению, я должен вам сказать, что да. У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа, в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. «Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать всё, - отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона также добавил, что из-за существующей угрозы, в девяти муниципалитетах школы, расположенные в пятикилометровой зоне от границы, не могут пока вернуться к привычному формату работу. Как ранее сообщалось, эти учреждения временно перейдут на дистант. Губернатор также объяснил, почему в Белгородской области усилили профилактическую работу по безопасному обращению с боеприпасами.

- У нас уже случилась большая трагедия - мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. Сейчас давал распоряжения, чтобы в каждой школе провели родительские собрания. Некоторые родители на меня обижаются, некоторые учителя обижаются, что это излишнее требование, но я категорически не соглашусь. Почему? Всё банально просто - ничего не может иметь большую ценность, чем жизнь ребенка. Мы должны всё сделать, чтобы обезопасить жизнь как маленьких наших жителей области, так и больших. Всё, что зависит от власти, от силовых структур, от Министерства обороны предпринимается, но опасность есть, - отметил Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал жителей Белгородской области не терять бдительности.

- Не устану это повторять - очень большое значение имеет внимание каждого из нас: куда мы наступаем, что берут в руки наши дети, где они находятся, с кем они дружат, куда они пошли. Напряжение есть, и мы должны быть очень бдительны, - обратился к жителям региона Вячеслав Гладков.

Напомним, 18 августа губернатор сообщил о пожаре на складе боеприпасов. Жителей двух сел вывозят на безопасное расстояние.