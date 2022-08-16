Губернатор объяснил белгородцам, зачем проводить родительское собрание по безопасному обращению с боеприпасами

Вячеслав Гладков: «Если речь идёт о безопасности, формализм здесь недопустим». фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратилась женщина, которая поинтересовалась целесообразностью проведения родительского собрания по поводу безопасного обращения с боеприпасами. Напомним, в регионе продолжает действовать «жёлтый» уровень террористической опасности.

Власти рекомендуют сообщать о бесхозных предметах в экстренные службы. Плюс к этому в выходные произошел инцидент. В селе Красный Октябрь подросток получил серьезные ранения при попытке разобрать найденный боеприпас. В итоге мальчик оказался в реанимации.

- Объясните, пожалуйста, зачем собирать родительское собрание на тему безопасного обращения с боеприпасами? Согласна, произошла огромная трагедия, большое горе – ранен подросток. Мальчик пытался разобрать боеприпас. Но зачем всё это превращать в цирк с обязательным собранием, фотоотчётом, росписями в явочных листах? Все итак читают и знают всё. Нормальные родители обо всём поговорили со своими детьми, учителя провели беседы в понедельник в школе. Сообщения в родительском чате вполне достаточно. Все сейчас заняты. Каждый найдет, чем заняться в редкие минуты свободного времени, - считает женщина.

Однако у главы региона на этот счёт другое мнение. Наутро после случившегося Вячеслав Гладков первым сообщил о происшествии и рассказал, что с местными жителями проведут масштабную профилактическую работу.

- Я с вами, прошу прощения, категорически не согласен. Можно так говорить, если беда не пришла в наш дом. Предупреждали, предупреждаем и будем предупреждать всех под роспись. Будем говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется, потому что никто не застрахован от такой беды. Кто-то прочитал сообщение, кто-то не прочитал. Кто-то отнесся к этому поверхностно и сказал, что меня это не касается. На сегодняшний день эта ситуация касается абсолютно всех. Если идет речь о безопасности, мы будем максимально отрабатывать не просто формально, как это вы предлагаете. Формализм здесь недопустим, - отметил Вячеслав Гладков.