В пабликах белгородских школ появились памятки с алгоритмом действий при обнаружении боеприпаса

На школьных страницах появились памятки по безопасному обращению с боеприпасами. фото: со страницы Борисовскаой СОШ №2.

Напомним, на выходных в селе Красный Октябрь под Белгородом при попытке разобрать боеприпас подростку оторвало кисть. Помимо этого, мальчик получил ранения лица.

После инцидента в регионе усилили профилактическую работу в этом направлении. И дело здесь не только в близости границы. В Белгородской области до сих пор находят оставшиеся со времен Великой Отечественной войны снаряды.

Памятки для учеников появились на сайтах администраций и школ. Некоторые из них даже сопровождаются картинками того, как может выглядеть взрывоопасный предмет.

Главное, что должны усвоить и взрослые, и дети – патроны, оружие, боеприпасы нельзя трогать. Найденная на земле металлическая болванка может представлять серьезную угрозу, даже если с виду она кажется пустой. К таким предметам не стоит приближаться, тем более брать их в руки. В случае находки сразу же позвоните в полицию по номеру «02», с сотового - «102» или же в службу спасения по номеру «112». Нельзя бросать такие предметы в костер, наносить по ним удары палкой, разводить рядом огонь или проводить земляные работы. Найденные боеприпасы специалисты обычно ликвидируют на специальных полигонах.

Не стоит забывать и о том, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Притащив такой предмет домой, вы рискуете провести от трех до пяти лет в местах лишения свободы. За порох или взрывоопасное устройство вообще можно загреметь в колонию на восемь лет.