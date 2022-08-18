В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами

Губернатор Белгородской области сообщил о возгорании склада с боеприпасами. фото: с сайта правительства региона

В четверг, 18 августа, в селе Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние, - прокомментировал глава региона.

По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы. Причина пожара устанавливается.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков также подтвердил информацию об обнаружении в Шебекинском городском округе посде обстрелов ВСУ противопехотных мин «лепесток».