1325 жителей ЛНР, ДНР, а также граждан Украины прибыли в Белгородскую область

Белгородская область продолжает принимать беженцев с Украины. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За минувшую неделю в Белгородскую область прибыли 1325 жителей ЛНР, ДНР и Украины. В пунктах временного размещения сегодня находятся 547 человек. На данный момент в регионе функционируют три постоянных пункта временного размещения – в Белгороде, Корочанском районе и Шебекинском городском округе. Также приезжие размещаются по родственникам и знакомым в других муниципалитетах региона, некоторые выехали за пределы нашей области.

Как известно, с 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на территории Украины. Трансляцию событий в режиме реального времени читайте по ссылке.

Утром того же дня украинские военные начали обстрел Белгородской области. По данным следственного комитета РФ, на территории региона уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок.

26 февраля в Белгородской области начали работу три пункта пропуска для беженцев с Украины. Они появились в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском районах. Теперь их число увеличено до семи.